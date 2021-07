Ironiile fanilor pe net după penaltiul care a dus Anglia în finala Euro 2020 - Cele mai interesante meme-uri

This was not a penalty england played with 12 player's \uD83D\uDE0F

England#ENGDEN pic.twitter.com/OQyKIhuJrR — MMMMA (@MirazAbir4) July 7, 2021

The moment VAR confirms to the referee the penalty awarded to England. #ENGDEN pic.twitter.com/PPfN7bR2lt — David Augscheller (@daveaugscheller) July 7, 2021

VAR team behind that England penalty which Harry Kane scored \uD83D\uDE29#ENGDEN pic.twitter.com/UaMzDF5IPY — Mjolo-The-Pandemic\uD83D\uDEAB (@thirsty_sphe) July 7, 2021

The referee in England’s locker room joining the celebration after giving that penalty:#ENGDEN pic.twitter.com/RisftRQmbL — Hooman (@jambukes) July 7, 2021

England fans knowing that was a cheap penalty given but not complaining #ENGDEN pic.twitter.com/B22mo6h6Wx — Adam \uD83D\uDFE2⚪️ (@FGR_Adam) July 7, 2021

Southgate: Denmark will score first even though we come into this match as favorites



England players: But but we will be eliminated yet its coming home



Southgate: We will equalise, take the game to extra time, Sterling will fall in Penalty box and thats where VAR comes in pic.twitter.com/i3X6WlG67x — Magician\uD83C\uDFA9 (@MagicianNights) July 7, 2021

#England triumphantly winning thanks to Denmark scoring against themselves and giving away a penalty! pic.twitter.com/SU9Q23b03Z — Simpsons Daily Glavins (@simpsons_DG) July 7, 2021

It's coming to Rome pic.twitter.com/HfMrzQyKOF — Borghi Tv ( fy.fan ) (@Borghi_Tv) July 7, 2021

De știut:





Anglia s-a calificat în finala Euro 2020 , după ce a învins Danemarca, cu scorul de 2-1, după prelungiri, miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, în a doua semifinală a competiţiei.





Anglia va întâlni Italia în prima sa finală la Euro şi a doua din istorie, după ce a cucerit titlul mondial în 1966, duminică, de la ora 22:00, tot pe Stadionul Wembley.





Damsgaard a deschis scorul pentru danezi cu o execuție superbă din lovitură liberă ('30), însă căpitanul Kjaer a înscris în propria poartă încercând să respingă o pasă a lui Sterling ('39). Englezii au dominat autoritar în prelungiri și s-au calificat în finală grație reușitei lui Kane ('104). Atacantul lui Tottenham a ratat penaltiul controversat obținut de Sterling (a căzut ușor în careu, decizia a fost confirmată după consultarea sistemului VAR), dar mingea respinsă de Schmeichel a revenit la el și acesta a îndeplinit o simplă formalitate.





Românul Ovidiu Haţegan a fost al patrulea oficial la semifinala de miercuri, iar Sebastian Gheorghe, arbitru asistent de rezervă.

Arbitrul ar fi trebuit să oprească faza înainte ca Sterling să intre în careu: pe teren se aflau două mingi în același timp. După ce VAR-ul a stabilit că penaltiul trebuie acordat, portarul Kasper Schmeichel a fost incomodat de un suporter cu un laser.