"It's diving home" - Penaltiul care duce Anglia în finala Euro 2020, criticat de toată lumea / Ce a spus jucătorul care l-a obținut

Raheem Sterling si penaltiul care a calificat Anglia in finala Euro 2020

Penaltiul care a calificat Anglia în finala Euro 2020 (2-1 vs Danemarca, după prelungiri) a fost aspru criticat pe reţelele de socializare şi în tot mediul online, însă Raheem Sterling, cel care l-a obținut, susține că a fost "un fault clar".



"It's diving home", a scris jurnalistul italian Tancredi Palmeri, corespondent al postului BeIN Sports. El a făcut un joc de cuvinte plecând de la expresia "It's coming home", folosită de fanii englezi pentru a anunţa că trofeul se va întoarce în ţara în care a fost inventat fotbalul. Cuvântul "diving" face referire la "plonjonul" prin care Raheem Sterling l-a păcălit pe arbitrul Daniel Makkelie şi sistemul VAR, la căderea sa spectaculoasă în careu.





Jose Mourinho, potrivit gazzetta.it: "A câştigat echipa mai puternică. Anglia a meritat-o ​​şi au fost fantastici, dar pentru mine nu este niciodată penalti. La acest nivel, într-o semifinală europeană, chiar nu am înţeles decizia. Sunt fericit pentru Anglia, dar ca om de fotbal sunt dezamăgit de decizia care a fost luată".





Kasper Hjulmand, selecționerul Danemarcei: "Cu cinci secunde înainte ca Sterling să ia balonul, a mai existat o minge pe teren şi i-am făcut semn celui de-al patrulea oficial (n.r. - Ovidiu Haţegan), dar jocul a continuat. Şi apoi şi-a întins piciorul. Nu a fost un fault de penalti".





Marca.com: "Anglia se califică în finală după prelungiri şi cu controverse".





Bixente Lizarazu, fost internațional francez: "Nu e penalti".





Nikova Vucevic (Chicago Bulls): "Nu pot să cred că au acordat penalti în favoarea Angliei. Ce glumă!".





Însă Raheem Sterling susţine că a fost penalti. "Este clar fault", a asigurat Sterling după meci, la microfonul ITV. "Am intrat în careu, el a întins piciorul şi a fost un penalti evident", a continuat jucătorul de la Manchester City, citat de News.ro.





De știut:





Anglia s-a calificat în finala Euro 2020 , după ce a învins Danemarca, cu scorul de 2-1, după prelungiri, miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, în a doua semifinală a competiţiei.





Anglia va întâlni Italia în prima sa finală la Euro şi a doua din istorie, după ce a cucerit titlul mondial în 1966, duminică, de la ora 22:00, tot pe Stadionul Wembley.





Damsgaard a deschis scorul pentru danezi cu o execuție superbă din lovitură liberă ('30), însă căpitanul Kjaer a înscris în propria poartă încercând să respingă o pasă a lui Sterling ('39). Englezii au dominat autoritar în prelungiri și s-au calificat în finală grație reușitei lui Kane ('104). Atacantul lui Tottenham a ratat penaltiul controversat obținut de Sterling (a căzut ușor în careu, decizia a fost confirmată după consultarea sistemului VAR), dar mingea respinsă de Schmeichel a revenit la el și acesta a îndeplinit o simplă formalitate.





Românul Ovidiu Haţegan a fost al patrulea oficial la semifinala de miercuri, iar Sebastian Gheorghe, arbitru asistent de rezervă.