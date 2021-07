Pe cine evidențiază Roberto Mancini după calificarea de vis a Italiei în finala Euro 2020

Italia va juca finala Euro 2020, ultimul act având loc duminică, de la ora 22:00, pe Wembley. Squadra Azzurra va juca împotriva învingătoarei dintre Anglia și Danemarca.





După golurile lui Federico Chiesa ('60) și Alvaro Morata ('80), Italia și Spania nu au mai reușit să marcheze așa căAlvaro Morata, marcatorul Spaniei din minutele regulamentare,, pentru ca Jorginho să trimită reprezentativa Italiei în ultimul act al competiției.După partidă, Roberto Mancini a fost, dar nu a ratat ocazia de a-și lăuda jucătorii.”Am suferit de pe urma, dar ne-am așteptat. Italia a crezut în toate astea. Acum trebuie să ne recuperăm energia și să terminăm ce am început. Dacă am ajuns în acest punct,, ci acestor băieți care au crezut în acest lucru., mai avem un pas.A fost foarte dificil,. Au jucat foarte bine și sunt. Am făcut un meci bun, dar nu la fel de bun ca de obicei. Am știut că va fi foarte greu”, a declarat Roberto Mancini potrivit Gazzetta dello Sport