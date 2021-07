De ce a abandonat Emma Răducanu în optimile de la Wimbledon în fața Ajlei Tomljanovic

În timpul gameului al treilea, pe serviciul adversarei, Emma Răducanu a cerut intervenţia personalului medical pentru pauza care urma. După acel game disputat şi de asemenea pierdut, jucătoarea cu origini române şi chineze a primit tratament pe teren, apoi a mers la vestiare.





Problemele mari de respirație







Conform BBC, problemele mari de respirație au stat la baza abandonului.



La 18 ani, Emma Răducanu, locul 338 WTA, debutantă pe tabloul principal al unui Grand Slam, după ce a primit un wild card, a devenit cea mai tânără jucătoare din Marea Britanie care ajunge în optimile de finală ale turneului de la Wimbledonm în Era Open.







Wimbledon, rampă de lansare



După un prim set pierdut la mare luptă de Emma Răducanu (4-6), au început problemele de sănătate pentru jucătoarea cu origini românești.În setul al doilea, la 0-2, jucătoarea de 18 aniEa nu a mai revenit pe teren, iar arbitrul de scaun a anunţat că jucătoarea născută în Canada a abandonat , spre dezamăgirea numerosului public aflat în tribunele Terenului 1 de la Wimbledon.Ea rămâne după acest turneu cu un premiu de(211.000 de euro) şi cu, care o vor propulsa pe locul 175 WTA, cel mai bun din carieră.Până în optimi, ea le-a învins pe rusoaica, locul 150 WTA, scor 7-6/4, 6-0, pe jucătoarea cehă, locul 42 WTA, finalistă la Roland Garros în 2019, 6-2, 6-4, şi pe, locul 45 WTA, scor 6-3, 7-5.Tomljanovic, 28 de ani, locul 75 WTA, va juca pentru prima dată în sferturile de finală ale unui Grand Slam, fază în care va evolua împotriva unei compatrioate, Ashleigh Barty, locul 1 WTA, potrivit News.ro.Ashleigh Barty (1) vs Ajla TomljanovicKarolina Muchova (13) vs Angelique Kerber (25)Karolina Pliskova (8) vs Viktorija GolubicOns Jabeur (21) vs Aryna Sabalenka (2).