Rapid are un elev eminent - Ștefan Pănoiu a obținut media 10 la Bacalaureat

Originar din Râmnicu-Vâlcea, Pănoiu a venit la București în 2019 pentru a se alătura formației giuleștene.





”Băieții noștri ce au dat BAC-ul au demonstrat că la Rapid nu se pune accent numai pe fotbal, dar și pe școală și educație. Stefan Pănoiu, Rareș Ilie, Cristi Ignat, Erik Finica, Alex Gheorghe, Alex Despa, Antonio Dumitrescu și Vlad Ghineț au luat toți examenul de Bacalaureat. Mijlocașul nostru Ștefan Pănoiu a reușit o performanță importantă, luând Bacalaureatul cu media 10!”, a fost mesajul clubului bucureștean postat pe Facebook.Ștefan Pănoiu a jucat 24 de meciuri în tricoul Rapidului, marcând de trei ori, la finalul unui sezon în care giuleștenii au promovat în primul eșalon fotbalistic românesc.”Sunt foarte fericit, dar recunosc că nu m-am așteptat să am chiar 10 pe linie, deși m-am descurcat mereu bine la școală. Am dat la română, matematică și chimie anorganică. Dacă vrei cu adevărat să faci școală, poți și fiind fotbalist de performanță. Nu zic că a fost ușor, dar am învățat printre picături, după antrenamente și meciuri, a declarat Ștefan Pănoiu, pentru ProSport.”Acum mă bucur că am scăpat și mă pot dedica fotbalului, asta mă interesează acum. Și părinții mei sunt foarte fericiți și probabil o să fac și o facultate, dar acum mă gândesc doar la fotbal”, a adăugat fotbalistul în vârstă de 18 ani.