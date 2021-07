Patrick Vieira va pregăti echipa Crystal Palace

"Sunt încântat că Patrick a acceptat să se alăture Crystal Palace ca antrenorul nostru, după ce a învăţat cu succes meseria la City Group şi a avut parcursuri pozitive la New York City şi apoi la Nice. Abia aştept să lucrez cu Patrick şi cu Dougie pentru a aduce figuri noi care să ne ajute să avem un sezon de succes", a declarat preşedintele clubului, Steve Parish.

Vieira s-a declarat şi el încântat de noul contract: "Este un proiect atractiv pentru mine. Am vorbit mult cu preşedintele şi cu directorul sportiv despre planurile lor pentru tot clubul, inclusiv pentru academie. Clubul are o bază fantastică, după mulţi ani în Premier League, şi sper că putem aduce şi mai multe îmbunătăţiri şi să ducem în continuare echipa înainte", a spus antrenorul.

The boss' story so far \uD83D\uDCAA#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/NRNfuzDd4G