LiveBLOG Euro 2020: Cehia vs Danemarca 0-2 (Rep. II) - '49 Schick reduce din diferență

Cehia, locul 3 în Grupa D: 2-0 vs Scoția, 1-1 vs Cehia, 0-1 vs Anglia / Optimi: 2-0 vs Olanda;

Danemarca, locul 2 în Grupa B: 0-1 vs Finlanda, 1-2 vs Belgia, 4-1 vs Rusia / Optimi: 4-0 vs Țara Galilor.

Cehia: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcik - Schick;

Rezerve: Mandous, Koubek, Kaderabek, Brabec, Darida, Krmencik, Kankto, Zima, Vydra, Kral, Pekhart, Pesek.

Danemarca: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard;

Rezerve: Lossl, Ronnow, Andersen, Skov, Skov Olsen, Jorgensen, Norgaard, Wass, Wind, Poulsen, Cornelius, Jensen.

'49 Schick deviază perfect de lângă Vestergaard și Schmeichel nu mai ajunge la minge:'46 Krmencik șutează bine din afara careului, dar Schmeichel are un reflex bun. După câteva secunde, portarul danez are o nouă intervenție bună la șutul lui Barak.Pauză la Baku:'45+1 Coufal cade pe piciorul lui Maehle și danezul rămâne întins pe gazon.'42 Maehle centrează superb cu exteriorul și Dolberg înscrie cu un șut din prima din marginea careului mic:'37 Damsgaard avansează, intră cu mingea în careu și șutează puternic, dar Vaclik are o intervenție bună.'35 Soucek ratează foarfeca, mingea ajunge la Holes, dar șutul acestuia este prins de Schmeichel.'27 Braithwaite ajunge în careu, dar nu este ajutat și este nevoit să tragă la colțul scurt dintr-un unghi dificil (nu a prins cadrul porții).'21 Holes primește o pasă pe culoar, dar Schmeichel iese din poartă și intervine la timp.'17 Stryger centrează în careu, dar Delaney ratează șutul.'13 Damsgaard primește o pasă extraordinară de la Hojbjerg, încearcă să strecoare balonul pe lângă Vaclik, dar mingea este oprită de un fundaș în drumul ei spre poartă.'5 Delaney rămâne nemarcat în careu și îl învinge pe Vaclik cu o lovitură de cap:Meciul de la Baku a început.​