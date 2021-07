Explicațiile lui Kevin De Bruyne după ce Belgia a fost eliminată de Italia

Euro 2020

Mijlocaşul Kevin De Bruyne a declarat, vineri seară, că jucătorii Belgiei au dat totul la meciul cu Italia, în ciuda problemelor de lot pe care le-au întâmpinat.

"Suntem dezamăgiţi, dar trebuie să fim lucizi: ştiam că va fi greu, au fost multe lucruri împotriva noastră. Accidentarea lui Eden (Hazard), absenţa lui Timothy (Castagne).

Eu nu am fost 100%. Personal, mulţumesc staff-ului medical. Să joci cu ruptură la ligament şi să joci 90 de minute este uimitor.

Am luptat... toţi am luptat până la capăt. În prima repriză, Italia a fost mai bună, apoi am avut ocazii de a face 2-2. Oamenii vor fi dezamăgiţi, ne vor critica, dar cred că suporterii au văzut că am dat totul. Vom încerca din nou data viitoare, la Cupa Mondială din Qatar", a declarat De Bruyne.









Pentru Italia au marcat Barella, în minutul 31 şi Insigne, în minutul 44. Golul belgienilor a fost înscris de Lukaku, în minutul 45+2, din penalti.