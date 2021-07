Euro 2020









Pentru Italia au marcat Barella, în minutul 31 şi Insigne, în minutul 44. Golul belgienilor a fost înscris de Lukaku, în minutul 45+2, din penalti.



Pentru un loc în marea finală, Italia se va confrunta cu Spania pe Wembley (Londra), marți, de la ora 22:00.

"Am meritat să câştigăm, jucătorii au fost extraordinari, chiar dacă am suferit puţin. A fost un meci deschis, am început cu dorinţa de a face maxim din ce puteam face. Drumul încă este lung până la titlu, mai avem două meciuri. Vom vedea ce va fi cu Spania, acum să ne bucurăm de această victorie",, potrivit News.ro.