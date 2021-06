LiveBLOG Euro 2020: Suedia vs Ucraina 1-1 (Pauză) - '43 Forsberg egalează - Ghinionistul Zabarnyi

Optimi

Rezultatele înregistrate în grupe:

Echipele de start:

Suedia: Olsen - Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Kulusevski.





Ucraina: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Kryvtsov - Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

Pauză la Glasgow:'43 Forsberg șutează din afara careului, Zabarnyi deviază nefericit și mingea intră în poarta lui Bushchan:'27 Yarmolenko pasează superb cu exteriorul pentru Zinchenko, jucătorul celor de la Manchester City șutează din prima și înscrie (Olsen a atins mingea, dar nu a putut să o oprească):Meciul a început.0-0 vs Spania, 1-0 vs Slovacia, 3-2 vs Polonia2-3 vs Olanda, 2-1 vs Macedonia de Nord, 0-1 vs Austria.Arbitrul partidei de la Glasgow va fi Daniele Orsato.