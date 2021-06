Selecționerul Franței, înainte de meciul de pe Arena Națională: S-a simțit mai bine la București decât la Budapesta

Arena Națională își va încheia "mandatul" de la Euro 2020 cu un meci de gală în care Franța (campioana mondială en-titre) se va duela în optimi cu Elveția (luni, ora 22:00). Didier Deschamps, selecționerul Cocoșilor Galici, s-a declarat foarte mulțumit de șederea la București, acesta mărturisind că delegația franceză s-a simțit mai bine în Capitală decât la Budapesta.





Mai bine la București decât la Budapesta



"Noi am fost primiţi foarte bine, nu ne plângem de absolut nimic. Nu noi am ales hotelul, UEFA l-a ales, şi pot spune că este foarte frumos, condiţiile sunt foarte bune. Mă bucur să văd atâţia suporteri, din păcate nu am reuşit să facem fotografii cu ei sau să le oferim autografe aşa cum ne-am fi dorit.







Stadionul pe care ne-am antrenat ieri (n.r. - Arcul de Triumf) a fost în stare foarte bună, de o calitate înaltă, aşa că nu suntem îngrijoraţi de nimic.







Chiar pot spune că pentru noi a fost mai bine aici decât la Budapesta ca urmare a temperaturii. Chiar dacă sunt temperaturi ridicate şi aici, nu este totuşi la fel de cald ca la Budapesta. Dar revin şi spun că nu pot să mă plâng absolut deloc de condiţiile de la hotel" - Didier Deschamps, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.





Franța, antrenament pe Arena Națională























Sursa foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia





Meciurile de la Euro 2020 de la București



Austria - Macedonia de Nord 3-1 / Arena Națională - 9.082 spectatori

Ucraina - Macedonia de Nord 2-1 / Arena Națională - 10.001 spectatori



Inaugurarea Arenei Naționale și câmpul de cartofi

Franța nu are neapărat amintiri plăcute atunci când vine vorba despre Arena Națională. Cocoșii galici au avut onoarea de a inaugura stadionul bucureștean pe 6 septembrie 2011. S-a încheiat 0-0 contra României, un meci contând pentru preliminariile Euro 2012.



Gazonul de pe Arena Națională a fost unul îngrozitor, acesta fiind comparat de jurnaliștii francezi cu un adevărat " Gazonul de pe Arena Națională a fost unul îngrozitor, acesta fiind comparat de jurnaliștii francezi cu un adevărat " câmp de cartofi ".