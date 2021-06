Imaginea zilei după eliminarea Portugaliei, campioana en-titre, de la Euro 2020

​Campionatul European de Fotbal și-a pierdut campioana en-titre, Portugalia (regina din 2016) părăsind Euro 2020 încă din faza optimilor. Lusitanii au fost întrecuți la limită, scor 1-0, de Belgia.







La finalul partidei de la Sevilla (de pe La Cartuja), Romelu Lukaku a oferit imaginea zilei: masivul atacant al celor de la Inter s-a dus și l-a consolat pe Cristiano Ronaldo.







Optimi:





27 iunie





28 iunie

19:00, Copenhaga: Croaţia vs Spania

22:00, Bucureşti: Franţa vs Elveţia

29 iunie

19:00, Londra: Anglia vs Germania

22:00, Glasgow: Suedia vs Ucraina.

Sferturi:

2 iulie

22:00, Munchen: Belgia vs Italia (Sfert 2)



3 iulie



22:00, Roma: Suedia / Ucraina vs Anglia / Germania (Sfert 4).

Semifinale:

Finala

19:00, Sankt Petersburg: Franța / Elveția vs Croația / Spania (Sfert 1)19:00, Baku: Cehia vs Danemarca (Sfert 3)22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 2 vs Câștigătoare Sfert 1 (Semifinala 1)22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 4 vs Câștigătoare Sfert 3 (Semifinala 2).22:00, Londra: Câștigătoare Semifinala 1 vs Câștigătoare Semifinala 2