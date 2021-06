LiveBLOG Euro 2020: Belgia vs Portugalia 0-0 (Rep. I)

Rezultatele înregistrate în grupe:





Belgia, locul 1 în Grupa B: 3-0 vs Rusia, 2-1 vs Danemarca, 2-0 vs Finlanda

Portugalia, locul 3 în Grupa F: 3-0 vs Ungaria, 2-4 vs Germania, 2-2 vs Franța.

Belgia: Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen - Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard. Selecționer: Roberto Martinez

Rezerve: Mignolet, Sels, Boyata, Carrasco, Mertens, Denayer, Dendoncker, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku, Praet





Portugalia: Rui Patricio - Dalot, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro - Moutinho, Palhinha, Renato Sanchez - Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota. Selecționer: Fernando Santos





Rezerve: Lopes, Rui Silva, Nelson Semedo, Fonte, Andre Silva, Bruno Fernandes, Danilo, Ruben Neves, Pedro Goncalves, Joao Felix, Sergio Oliveira, Nuno Mendes.

Meciul a început.