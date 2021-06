Oaspete de prim rang pe Arena Națională: Președintele UEFA va asista la Franța vs Elveția

El a menţionat că echipele care au jucat până acum la Euro la Bucureşti au fost mulţumite de organizare: "Am primit un feedback pozitiv din partea tuturor echipelor naţionale care au fost la Bucureşti, din partea tuturor persoanelor implicate. Le mulţumesc voluntarilor acestui proiect".





Partida Franţa vs Elveţia, contând pentru optimile de finală ale Euro 2020, se va disputa luni, de la ora 22:00, pe Arena Naţională.

Participarea României la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Tot duminică, după Comitetul Executiv al FRF, Răzvan Burleanu a declarat că fără o iniţiativă la nivel de regulament internaţional susţinută de CIO şi de FIFA, care permite completarea lotului extins pentru Jocurile Olimpice, România nu ar fi avut capacitatea să aibă 22 de jucători care să intre în cantonament.

"Chiar dacă după 57 de ani reuşim să revenim la JO, din păcate nu toţi jucătorii care au contribuit la această performanţă vor putea să fie prezenţi. Nu vom putea să-i avem pe toţi din păcate. În schimb, FRF şi-a asumat o iniţiativă la nivel de regulament internaţional, pe care am trimis-o către CIO şi către FIFA, propunere care a fost susţinută şi de alte federaţii de pe alte continente, care ne permite să completăm lotul extins.

Am avut iniţial un lot extins de 62 de jucători. Dacă nu am fi avut această iniţiativă şi această susţinere din partea CIO şi FIFA astăzi nu am fi avut capacitatea să avem 22 de jucători care să intre peste trei zile în cantonament.

Peste două zile ne-am propus să anunţăm lotul final şi sper că jucătorii care vor face parte din acest lot să conştientieze această oportunitate fantastică pe care o au, de a reprezenta România la JO, şi la final să ne facă mândri de un parcurs cât mai lung în această vară. Obiectivul se păstrează, ne dorim să depăşim performanţa anterioară, de acum 57 de ani" - Răzvan Burleanu.

Investiţii în bazele sportive de la Mogoşoaia şi Buftea

"Investim aproximativ 500.000 de euro pentru montarea unei instalaţii noi de nocturnă la Buftea şi pentru înlocuirea instalaţiilor de nocturnă de la Mogoşoaia şi Buftea pe celelalte terenuri existente.

Ne dorim ca în toamna acestui an să putem să folosim cât mai mult timp posibil toate terenurile din aceste două centre de pregătire şi să putem să creştem puterea nocturnei astfel încât să putem să continuăm să organizăm meciuri innternaţionale, dar inclusiv pentru echipele care doresc să închirieze bazele respective.

Am aprobat o investiţie de aproximativ 140.000 de euro în schimbarea gazonului artificial de la Buftea, astfel încât în această iarnă echipele care doresc să beneficieze de cele mai bune condiţii de antrenament să poată să o facă" - Răzvan Burleanu.

"Vreau să vă confirm prezenţa preşedintelui Aleksander Ceferin mâine la Bucureşti, care a răspuns favorabil invitaţiei noastre. Va fi mâine la Bucureşti şi va asista bineînţeles la meciul din optimile de finală.Prezenţa sa este un mesaj de încredere şi un semn de recunoaştere în ceea ce priveşte buna organizare a Euro 2020 până acum la Bucureşti. Programul domnului Ceferin este foarte strâns, o să avem doar întâlniri formale pe durata vizitei sale",