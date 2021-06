Florin Costea, la 36 de ani - Echipa de la care se va retrage din activitate fostul golgheter al Ligii 1

Atacantul Florin Costea, echipă care activează în Liga 3. Este pentru al treilea an consecutiv în care Costea evoluează în al treilea eșalon.Fostul golgheter al Ligii 1, el fiind și profesor de educație fizică și sport acolo.”Nu mai vreau să mai plec de acasă, de lângă familie, am fost plecat 20 de ani! Dăești este ultima echipă pentru care mai joc, de aici mă retrag. Mai vreau să joc de plăcere, dacă sunt ferit de accidentări, joc cât mă țin picioarele. Când nu mai pot să joc, ridic mâna și mă dau singur la o parte. Eu vreau doar să joc, asta îmi place, nu sunt pasionat să și joc și să antrenez”,Atacantulși are în plan să antreneze, dar doar după ce își va încheia cariera de jucător.Florin Costea a jucat în cariera sa de fotbalist la CSM Râmnicu Vâlcea, Universitatea Craiova, Steaua, CS Turnu Severin, CFR Cluj, Arsenal Tula (Rusia), Zakho FC (Irak), CSM Râmnicu Vâlcea, ACS Șirineasa, ”FC U” Craiova, Vedița Colonești și Viitorul Dăești. Pentru naționala României are șase meciuri.