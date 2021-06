Bucureștiul, văzut prin ochii unui jurnalist de la L'Equipe: Departe de a fi micul Paris

Arena Națională va avea onoarea de a găzdui campioana mondială en-titre, Franța duelându-se la București în optimile Euro 2020 cu Elveția (luni, 28 iunie, ora 22:00). Prezent în Capitală înainte de marele meci al "Cocoșilor galici", jurnalistul Hugo Delom a vorbit despre orașul considerat odinioară "Micul Paris".



A găsit un București eurosceptic



Gazetarul precizează că în orice ghid ti se spune că "Aici este un mic Paris". Replica lui Delom este una pe măsură: "Totuși, în afara unei replici a Arcului de Triumf, nu e chiar evident".



Un oraș al contrastelor

"Bucureștiul e un oraș eterogen, cu un mozaic de cartiere foarte diferite. E dificil să găsești puncte comune între festivul Lipscani, împrejurimile șic ale parcului Herăstrău și aceste serii de blocuri lungi, albe sau gri", mai punctează Hugo Delom.

Euro 2020, interes scăzut la București pentru turneu

Inaugurarea Arenei Naționale și câmpul de cartofi

Franța nu are neapărat amintiri plăcute atunci când vine vorba despre Arena Națională. Cocoșii galici au avut onoarea de a inaugura stadionul bucureștean pe 6 septembrie 2011. S-a încheiat 0-0 contra României, un meci contând pentru preliminariile Euro 2012.



Optimi: 26 iunie

Ţara Galilor vs Danemarca 0-4 19:00, Amsterdam: Italia vs Austria 2-1 (după prelungiri) 22:00, Londra:

27 iunie 19:00, Budapesta: Olanda vs Cehia 22:00, Sevilla: Belgia vs Portugalia

28 iunie 19:00, Copenhaga: Croaţia vs Spania 22:00, Bucureşti: Franţa vs Elveţia

29 iunie 19:00, Londra: Anglia vs Germania 22:00, Glasgow: Suedia vs Ucraina.

Sferturi:

2 iulie

22:00, Munchen: Belgia / Portugalia vs Italia (Sfert 2)



3 iulie



22:00, Roma: Suedia / Ucraina vs Anglia / Germania (Sfert 4).

Semifinale:

Finala

19:00, Sankt Petersburg: Franța / Elveția vs Croația / Spania (Sfert 1)19:00, Baku: Olanda / Cehia vs Danemarca (Sfert 3)22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 2 vs Câștigătoare Sfert 1 (Semifinala 1)22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 4 vs Câștigătoare Sfert 3 (Semifinala 2).22:00, Londra: Câștigătoare Semifinala 1 vs Câștigătoare Semifinala 2