VIDEO Faza zilei: Gareth Bale și cum arată cel mai scurt interviu de la Euro 2020

Sosit la întâlnirea cu presa de după eșecul cu danezii, Gareth Bale a oferit faza zilei: cel mai scurt interviu de la Euro 2020.



Chestionat de jurnalistul BBC în legătură cu viitorul său fotbalistic (dacă acesta a fost ultimul meci la naționala țării sale), Bale a făcut cale întoarsă și și-a văzut de drum.



Gazetarul a rămas cu întrebarea, iar publicul cu incertitudinea: se va retrage sau nu Bale la 31 de ani din naționala Țării Galilor?



Bale va reveni la Real Madrid, grupare de care aparține, după împrumutul de la Tottenham.



Gareth Bale storms off during interview after Wales' #Euro2020 pic.twitter.com/kRUMaA1zwO