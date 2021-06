LiveBLOG Euro 2020: Italia vs Austria (de la ora 22:00) - Echipele de start

Italia: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonuccci, Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Berardi, Immobile, Insigne. Selecționer: Roberto Mancini

Rezerve: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Emerson, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni, Toloi





Austria: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Schlager, Grillitsch - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic. Selecționer: Franco Foda

Rezerve: A. Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Ilsanker, Gregoritsch, Baumgartlinger, Lienhart, Trimmel, Schaub, Schopf, Kaladzic.

3-0 vs Turcia, 3-0 vs Elveția, 1-0 vs Țara Galilor;3-1 vs Macedonia de Nord, 0-2 vs Olanda, 1-0 vs Ucraina.