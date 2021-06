Secretul longevității lui Pepe: Alimentul care-l ajută să joace la 38 de ani de parcă ar avea 25

A împlinit 38 de ani în februarie, dar continuă să evolueze la un nivel foarte ridicat. Képler Laveran Lima Ferreira (cunoscut simplu drept Pepe) este un om de bază al Portugaliei la Euro 2020, iar vârsta pare să fie doar un număr pentru fostul fundaș al Realului.



A îmbrăcat timp de zece ani tricoul celor de la Real Madrid (2007-2017), iar de la acel moment a mai trecut pe la Besiktaș și Porto (grupare de care aparține în acest moment).



Pepe a arătat la Euro 2020 că este un om de bază pentru campioana europeană en-titre în pofida vârstei din buletin.



Pe lângă un mod sănătos de viață, fotbalistul a mărturisit care este alimentul care l-a ajutat foarte mult de-a lungul carierei. În plus, brazilianul naturalizat portughez a mărturisit că iubește ceea ce face.

"Iubesc ceea ce fac, adică să joc fotbal. Am privilegiul să fac ceea ce iubesc și în fiecare zi mă trezesc cu aceeași plăcere" - Pepe.

Mierea, secretul longevității



Coechipier cu Pepe la FC Porto, spaniolul Toni Martinez vorbește la superlativ despre fundașul care continuă să bată recorduri de longevitate.



"Are o incredibilă mentalitate de campion, iar acest lucru îl ajută să joace la 38 de ani de parcă ar avea 25. Muncește intens și este foarte serios", a punctat Martinez.

Prezența pe teren la meciul dintre Franța și Portugalia (2-2) l-a ajutat pe Pepe să-l egaleze pe Bastian Schweinsteiger la capitolul numărului de partide jucate la Euro 2020: 18.



Este depășit doar de Cristiano Ronaldo, cu 24 de apariții.



În optimi, Portugalia se va duela cu Belgia, la Sevilla. Meciul va avea loc duminică, 27 iunie, de la ora 22:00.

Optimi:

26 iunie

19:00, Amsterdam: Ţara Galilor vs Danemarca 22:00, Londra: Italia vs Austria

27 iunie 19:00, Budapesta: Olanda vs Cehia 22:00, Sevilla: Belgia vs Portugalia

28 iunie 19:00, Copenhaga: Croaţia vs Spania 22:00, Bucureşti: Franţa vs Elveţia

29 iunie 19:00, Londra: Anglia vs Germania 22:00, Glasgow: Suedia vs Ucraina.

Sferturi:

2 iulie

22:00, Munchen: Belgia / Portugalia vs Italia / Austria (Sfert 2)



3 iulie



22:00, Roma: Suedia / Ucraina vs Anglia / Germania (Sfert 4).

Semifinale:

Finala

19:00, Sankt Petersburg: Franța / Elveția vs Croația / Spania (Sfert 1)19:00, Baku: Olanda / Cehia vs Țara Galilor / Danemarca (Sfert 3)22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 2 vs Câștigătoare Sfert 1 (Semifinala 1)22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 4 vs Câștigătoare Sfert 3 (Semifinala 2).22:00, Londra: Câștigătoare Semifinala 1 vs Câștigătoare Semifinala 2.