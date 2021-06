Mo Farah, unul dintre cei mai de succes atleți ai Marii Britanii, a ratat calificarea la Jocurile Olimpice

Ajuns la 38 de ani, atletul nu a reușit să coboare vineri subîn proba de 10.000 de metri din cadrul Campionatului Britanic de Atletism, astfel ratând calificarea la Tokyo.Cu aproximativadmisă, Farah și-a luat adio de la Jocurile Olimpice, potrivit Reuters.Atletul britanic are în palmares, pe lângă cele două medalii de aur în proba de 10.000 de metri de la ultimele două Olimpiade, titlul în ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice la proba de 5.000 de metri, dar și șase clasări pe primul loc la 5.000 și 10.000 de metri la Campionatele Mondiale.”Am fost destul de norocos să am parte de o carieră atât de bună. Sunt extrem de recunoscător pentru tot ce am astăzi. Nu știu dacă este sfârșitul, dar dacă nu pot concura alături de cei mai buni, nu are sens să mai particip la întreceri”,Mo Farah a fost în lotul Marii Britanii pentru Jocurile Olimpice încă din 2004. ​