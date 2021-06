Joachim Low, criticat de un jucător emblematic al fotbalului german

Fostul internaţional german Lothar Matthaus a criticat vineri în termeni duri tactica adoptată de selecţionerul Germaniei, Joachim Low, la EURO 2020, precum şi schimbările pe care acesta le-a gândit de la meci la meci, scrie DPA.

Matthaus a opinat că în prezent nu mai există nicio legătură între jucători şi selecţioner, mai ales că acesta va părăsi banca tehnică a Mannschaft la finalul competiţiei europene, urmând ca locul său să fie preluat de Hansi Flick.

''Nu mai am senzaţia pe care am avut-o acum şapte ani, când Germania a câştigat CM din Brazilia. Nu mai văd acum nicio conexiune între banca tehnică şi jucători. Nu mai înţeleg nici tactica adoptată de Low, schimbările pe care el le-a făcut de la meci la meci. Low a schimbat tot sistemul de joc al Germaniei, de exemplu Joshua Kimmich a jucat pe patru poziţii diferite împotriva Ungariei. Cum mai poate avea încredere un jucător într-un antrenor când este schimbat atât de des pe alte posturi? Echipa nu mai are nicio siguranţă'',potrivit Agerpres