VIDEO Cât de rapid este de fapt Cristiano Ronaldo la peste 36 de ani?

A deschis scorul contra nemților după o fază care arată din plin cât de pregătit fizic este de fapt.



Cursa fantastică a lui Cristiano se vede și mai bine cu ajutorul Spidercam-ului.

Cristiano Ronaldo, la peste 36 de ani:



\uD83D\uDCA8 Cristiano Ronaldo \uD83E\uDD2F

Clear the corner. Sprint to the other end of the pitch & score. All inside 14.5 seconds! \uD83D\uDD25#EUROmobility | @volkswagen | #EURO2020 pic.twitter.com/1nvnFZLBxE