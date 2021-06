Mircea Lucescu vine cu o propunere inedită pentru postul de selecționer al României

Deși cu foarte mici șanse de a se califica în optimile Euro 2020, Ungaria a reușit să țină în sah Portugalia până spre ultimele minute și să obțină un egal nesperat în fața Franței (1-1) după ce a fost chiar la conducere."Marco Rossi este un fost jucător de-al meu, nu mă surprind cuvintele lui. Era un băiat foarte inteligent cu care eu am avut o relaţie mai specială, un jucător profesionist sută la sută. Din păcate pentru mine, el a plecat după primul an la Sampdoria.Este un tip preocupat pentru fotbal. Sper ca într-o zi să îl văd, pentru că este un tip foarte bine pregătit, un tip serios şi care merită să preia şi o altă naţională.Totul este posibil, antrenori găseşti în absolut toate ţările, important este să se adapteze uşor culturii ţării respective, jucătorilor, campionatului, organizării. E vorba de seriozitate în pregătire, în antrenamente şi toate astea pot duce la rezultate foarte bune", a declaratpe Arena Națională.Ungaria lui Marco Rossi are un punct în ”grupa morții” și mai are de disputat un meci, împotriva Germaniei. Ungurii ocupă ultimul loc.