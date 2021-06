LiveBlog Euro 2020: Ucraina - Austria 0-1, pe Arena Națională (Pauză) / Olanda conduce Macedonia de Nord

\uD83C\uDFDF️ National Arena Bucharest \uD83D\uDE0D



\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 Ukraine & Austria go head-to-head for second place in Group C \uD83D\uDE2E#EURO2020 pic.twitter.com/mkvKgEasCC