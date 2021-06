Euro 2020: Spania vs Polonia 1-1 / Gerard Moreno a ratat un penalty - Ibericii, locul trei în Grupa E

Spania: Simon - M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba – Koke (Sarabia ’68), Rodri, Pedri - Gerard Moreno (Fabian ’68), Morata (Oyarzabal ’87), Dani Olmo (Torres ‘61). Selecţioner: Luis Enrique

Polonia: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek (Dawidowicz ’85) - Jozwiak, Moder (Linetty ’85), Klich (Kozlowski ’55), Puchacz – Swiderski (Frankowski ’68), Lewandowski, Zielinski. Selecţioner: Paulo Sousa.

Partida a fost arbitrată de italianul Daniele Orsato, avându-i asistenţi pe Alessandro Giallatini şi Fabiano Preti. Arbitru de rezervă a fost franţuzoaica Stephanie Frappart.

⏰ RESULT ⏰



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1 Spain and Poland share the points in Seville



⚽️ Morata scores his 20th goal for La Roja

\uD83D\uDC4F Lewandowski heads Poland level

\uD83D\uDEAB Gerard Moreno hits post with penalty



Fair result? \uD83E\uDD14#EURO2020