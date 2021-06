Ce a declarat Attila Fiola, eroul Ungariei, după ce a înscris împotriva Franței

Fundașul stânga Attila Fiola, care a punctat pentru Ungaria în egalul cu Franța (campioana mondială), scor 1-1, a declarat că ziua de sâmbătă este "una dintre cele mai frumoase" din viața sa, transmite AFP.

"Este una dintre cele mai frumoase zile din viaţa mea, poate cea mai frumoasă. Sunt foarte bucuros după acest meci mare şi după golul meu, este un rezultat mare. Sunt mândru de echipă, fanii au creat azi o atmosferă grozavă. Am arătat că putem juca mai ofensiv decât am făcut-o cu Portugalia. Este o zi incredibilă", a spus Fiola, care debutat la naţională într-un meci contra României.





Fiola a vorbit despre golul său: "Antrenorul ne-a spus să încercăm să pătrundem pe flancuri. Am încercat să rămân calm, ştiam că nu vom mai avea multe alte ocazii să marcăm. După un sprint de 30 de metri pe căldura asta, nu a fost uşor să rămân lucid. Am reuşit însă s-o trimit în plasă, calm."