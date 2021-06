LiveBlog Euro 2020 Suedia - Slovacia 0-0 (Rep I) / A început duelul din Saint Petersburg

`13 Lustig este contrat la o lovitură de cap și balonul este trimis peste poartă.



`5 Kucka trimite cu capul peste poartă după un corner.



`3 Larsson trimite un șut care este deviat și Dubravka prinde cu ceva emoții.



Slovacia are lovitura de începere.



Se intonează cele două imnuri.



Suedia și Slovacia joacă în primul meci al zilei la Euro 2020. Confruntarea are loc la Saint Petersburg și este live pe ProTV și livetext pe Hotnews.

