Euro 2020: Olanda, a treia echipă calificată în optimi (2-0 vs Austria)

Olanda: Stekelenburg - Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind (Ake '64), van Aanholt (Vijnaldt '65) - De Roon (Gravenbergh '74), Wijnaldum, F. De Jong - Weghorst (Malen '64), Depay (L. De Jong '82). Antrenor: Frank de Boer;





Austria: Bachmann - Lainer (Grillitsch '62), Dragovic (Lienhart '84), Hinteregger, Ulmer - Baumgartner (Lazaro '70), X. Schlager (Onisiwo '84), Laimer, D. Alaba - Gregoritsch (Kalajdzic '71), Sabitzer. Antrenor: Franco Foda.

\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1 The Netherlands are through to the Round of 16 as group winners! \uD83C\uDF89\uD83C\uDF89\uD83C\uDF89#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Rezultatele înregistrate joi:

Golurile au fost marcate de Depay ('11, penalty) și Dumfries ('67).Ucraina vs Macedonia de Nord 2-1Olanda vs Austria 2-0.1. Olanda (5-2 golaveraj) 6 puncte2. Ucraina (4-4) 33. Austria (3-3) 34. Macedonia de Nord (2-5) 0.19:00 Ucraina vs Austria (București)19:00 Macedonia de Nord vs Olanda (Amsterdam).