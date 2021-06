VIDEO Gianluigi Buffon, noul Superman al Parmei

Parma a ajuns la un acord cu Buffon pentru un“Suntem încântaţi să îl primim acasă pe Gigi Buffon. Vom duce acest club legendar acolo unde merită să fie. Revenirea lui Buffon este o nouă confirmare a acestei ambiţii. Este un moment special pentru noi toţi”,în 1995 şi s-a despărţit de club în 2001, când a plecat la Juventus Torino.Gianluigi Buffon are în total, în toate competiţiile. Palmaresul său la Bătrâna Doamnă include zece titluri de campion, cinci trofee ale Cupei Italiei, şapte al Supercupei Italiei, dar şi un campionat în Serie B.Deși a ajuns în finala Ligii Campionilor de trei ori, în 2003, 2015 şi 2017, nu a câștigat-o vreodată.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns \uD83D\uDD19\uD83D\uDFE1\uD83D\uDD35@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021

\uD83D\uDD19\uD83D\uDFE1 Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ Bᴀᴄᴋ, Gɪɢɪ! \uD83D\uDD35\uD83D\uDD19#SupermanReturns#ForzaParma #ThrowbackThursday@gianluigibuffon pic.twitter.com/QtVqDakt2F

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021