FOTO Sergio Ramos și Real Madrid, o iubire la capăt de drum - 22 de trofee într-o singură postare

Personaj legendar pentru vicecampioana Spaniei, Ramos o va apuca pe un alt drum după 16 ani în care a reprezentat așa cum a putut mai bine culorile formației care se poate lăuda cu 13 Ligi ale Campionilor (4 cucerite cu Sergio pe teren).

Ajuns la 35 de ani, Sergio Ramos nu duce lipsă de oferte: Manchester City, Manchester United, PSG și chiar Sevilla (fosta sa echipă) arătându-se interesate de internaționalul spaniol.



Sergio Ramos și aventura la Real Madrid într-o singură postare:



Sergio Ramos with Real Madrid:

Games: 671

Goals: 101

Assists: 40

\uD83C\uDFC6 5x La Liga

\uD83C\uDFC6 4x Champions League

\uD83C\uDFC6 4x Supercopa

\uD83C\uDFC6 4x FIFA Club World Cup

\uD83C\uDFC6 3x UEFA Super Cup

\uD83C\uDFC6 2x Copa del Rey



Legend of the highest order.



Not in a mood to pen down my thoughts.#GraciasCapitan pic.twitter.com/62HEsTl89U