Euro 2020: Italia, prima echipă calificată în optimi (3-0 vs Elveția)

Italia: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (Acerbi ’24), Spinazzola – Barella (Cristante ’87), Jorginho, Locatelli (Pessina ’86) – Berardi (Toloi ’70), Immobile, Insigne (Chiesa ’69). Selecţioner: Roberto Mancini

Elveţia: Sommer – Elvedi, Schar (Zuber ’58), Akanji – Mbaku (Widmer ’58), Freuler (Sow ’84), Xhaka, Rodriguez – Seferovic (Gavranovic ’46), Shaqiri (Vargas ’76), Embolo. Selecţioner: Vladimir Petkovic.

Partida a fost arbitrată de rusul Sergei Karasev.

\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 Italy become the first team to reach the Round of 16. Bravo, @azzurri \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F#EURO2020 | #ITA