Euro 2020: Țara Galilor, lider provizoriu în Grupa A (2-0 vs Turcia)

Turcia: Cakir - Celik, Ayhan, Soyuncu, Meraş (Muldur ’73) – Karaman (Dervişoglu ’75), Calhanoglu, Yokuşlu (Demiral ’46), Tufan (Yazici ’46), Under (Kahveci ’83) – Yilmaz. Selecţioner: Şenol Guneş.

Ţara Galilor: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies – Morrell, Allen (Ampadu ’73) – Bale, Ramsey (Wilson ’85), James (Williams ’90) – Moore. Selecţioner: Rob Page.

Partida a fost arbitrată de portughezul Artur Dias.

\uD83C\uDFF4\uDB40\uDC67\uDB40\uDC62\uDB40\uDC77\uDB40\uDC6C\uDB40\uDC73\uDB40\uDC7F Superb Wales make it 4 points from 2 games by beating Turkey in Baku! \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F#EURO2020 | #WAL