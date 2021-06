VIDEO De câtă îndemânare este nevoie pentru un asemenea autogol?

Portarul Josue Duverger a reușit să devină cunoscut la nivel mondial, dar nu pentru vreo paradă fantastică, ci pentru un autogol antologic. Totul s-a întâmplat în timpul meciului dintre Canada și Haiti, contând pentru calificările la Campionatul Mondial de Fotbal din 2022.



Duverger a ratat într-o primă fază execuția, dar a avut noroc de încă o șansă. Nu a tras lozul cel mare nici de această dată, iar autogolul a devenit viral pe rețelele sociale.



S-a încheiat 3-0 pentru Canada, dar acesta a fost golul care le-a dat aripi gazdelor și care le-a îngropat speranțele oaspeților.



Canada advanced past Haiti in World Cup qualifying, helped by this remarkable own goal pic.twitter.com/wDkfFw8z4j