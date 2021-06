Managerul de comunicare al FRF explică de ce "Generația de Aur" nu a avut loc la VIP pe Arena Națională

„Ba da (n. r. dacă FRF poate achiziționa bilete), dar doar după ce s-a definitivat lista oficialităţilor, pentru că sunt în acelaşi spaţiu. Aflăm disponibilităţile cu o zi înainte, poate mai puţin. Noi, cei de la Structură de Organizare, am vrut să facem acest lucru pentru ambasadorii EURO 2020, Dorinel Munteanu, Gabriela Szabo şi Miodrag Belodedici. Nu au fost locuri la primul meci, dar vor fi prezenţi acum, la meciul Ucraina – Macedonia de Nord. Cei trei vor avea statut oficial, în tribună oficială. (n.r. - despre jucătorii Generaţiei de Aur)

Ar fi absurd să se aştepte la fiecare meci renunţări de locuri la tribuna oficială pentru a plasa 60 de fotbalişti în postura de VIP. Nu e realist acest plan. În plus, va spun că personalităţi ale fotbalului, care sunt membri ai Comisiei Tehnice a FRF, au locuri tot acolo, vizavi de tribună oficială. Şi vorbim aici de domnii Geolgau, Camataru, Ticleanu, Titi Dumitriu, Ionel Augustin şi alţii. Ei nu ar trebui avuţi în vedere pentru locuri VIP? Şi totuşi, au bilete alături de Gică Popescu şi Gică Hagi".

Este un protocol bine stabilit de UEFA, cine stă la VIP şi cine nu. Aş spune întâi de toate că vorbim de o tribună oficială, nu de un regim VIP ca la meciurile obişnuite. Fiind vorba de tribuna oficială, sunt invitaţi oameni cu diferite demnităţi în stat, în administraţie. UEFA doreşte să folosească aceste evenimente internaţionale pentru acţiuni de <public affairs>, în beneficiul fotbalului. În tribună oficială veţi vedea şi veţi fi văzut deja şi unele dintre persoanele cu funcţii de decizie care au contribuit la organizarea EURO.

Văzând că nu se înscriu în protocolul UEFA al tribunei oficiale, FRF a preluat iniţiativa şi a făcut acele invitaţii pentru 60 de foste glorii. Unde? În cele mai bune locuri de pe stadion pe care UEFA le-a vândut în afara tribunei oficiale. FRF a şi precizat, UEFA are alte criterii de împărţire a tribunelor”, a declarat Mitroi potrivit News.ro.

Ce spune Gică Popescu despre scandalul biletelor de pe Arena Națională

La duelul dintre Austria și Macedonia de Nord (3-1), la tribuna VIP a Arenei Naționale au luat loc politicieni și oficiali ai FRF, în timp ce glorii precumRăzvan Mitroi, managerul de comunicare al FRF, a încercat să facă lumină în această speță într-un interviu acordat sport.ro."Vad ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua.A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal.Eu și Gică Hagi. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro.Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94, voi și noi, am umplut țara de bucurie!Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana!Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat" -Informația a fost publicată în spațiul public de colegii de la Gazeta Sporturilor