Cum a încercat Germania să învingă Franța - Joachim Low explică ce n-a funcționat

Germania, una dintre favoritele de la Euro 2020, a debutat la turneul final cu o înfrângere: 0-1 contra Franței. Selecționerul Joachim Low a explicat după meci cum au încercat nemții să-i surprindă pe francezi, dar și care este planul după o înfrângere dureroasă.







Fără reproșuri jucătorilor Germaniei



"A fost un meci extrem de intens, foarte bun pentru ambele echipe. Noi am dat totul, până la capăt, însă rezultatul a fost decis de un autogol. Nu le pot face niciun reproş jucătorilor meci, în privinţa modului în care au luptat. Am câştigat multe dueluri. În ultimii 30 de metri, în atac, puteam face însă mai mult" - Joachim Low.





Mult ghinion la autogol





"Nu putem da vina pe Mats, a fost vorba de ghinion. Am fi putut să ne apărăm mai bine la începutul acţiunii, dar pentru Mats a fost greu să degajeze mingea" - Joachim Low.





Care a fost planul în meciul cu Franța







"Am încercat să jucăm pe aripi şi să câştigăm dueluri, acesta era planul nostru de meci. Kimmich şi Gosens au făcut o muncă ofensivă enormă.







Mâine va trebui să refacem anumite lucruri. OK, am pierdut. OK, suntem dezamăgiţi, dar trebuie să privim înainte, mai sunt două meciuri" - Joachim Low.