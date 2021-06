Euro 2020: Didier Deschamps nu se entuziasmează după victoria mare a Franței contra Germaniei

Franța a trecut cu 1-0 de Germania în meciul cu cel mai important afiș de până acum de la Euro 2020. Cu toate că a câștigat o partidă foarte importantă din "grupa morții" (Grupa F), Didier Deschamps îndeamnă la calm.







Germania a făcut Franța să sufere



"Am făcut un meci mare, împotriva unui adversar foarte bun. Am întâlnit o echipă a Germaniei foarte bună, care ne-a făcut la rândul ei să suferim. Ei au avut mai mult mingea, însă noi am reuşit să fim mai eficienţi.







Am marcat un gol şi puteam să ne putem la adăpost cu un al doilea gol, pentru a fi mai liniştiţi pe finalul meciului. Însă jucătorii mei au răspuns prezent, a fost un meci de un nivel foarte ridicat, a fost o luptă a titanilor, iar noi am răspuns aşa cum trebuie" - Didier Deschamps.







Meci dur, cu calitate și talent



"A fost un meci dur, cu calitate şi talent. A fost primul nostru joc, dar putea fi o semifinală sau o finală. Evident, pentru noi aceste trei puncte reprezintă ceva important, însă nu sunt decisive.







Suntem capabili să facem lucruri mai bune cu mingea, dar în ceea ce priveşte starea de spirit am demonstrat acea abilitate pe care am avut-o întotdeauna, să fim uniţi când trebuie să suferim", a mai spus Deschamps.





Autogolul lui Mats Hummels ('20) a fost decisiv pentru stabilirea învingătoarei la Munchen.

Rezultatele zilei în Grupa F



Ungaria vs Portugalia 0-3

Franța vs Germania 1-0





Următoarele meciuri (19 iunie)



Ungaria vs Franța

Germania vs Portugalia.