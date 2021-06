Euro 2020: Portugalia, prima victorie în "grupa morții" (3-0 vs Ungaria) / Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria competiției

Ungaria: Gulacsi – Botka, Orban, At. Szalai – Lovrencsics, Kleinheisler (Siger ’78), A. Nagy, Schafer (Nego ’65), Fiola (Varga ’89) – Ad. Szalai, Sallai (Schon ’77). Selecţioner: Marco Rossi.

Portugalia: Rui Patricio – Semedo, R. Dias, Pepe, Guerreiro – Danilo, W. Carvalho (Sanches ’81), B. Fernandes (Moutinho ’89) – Ronaldo, Diogo Jota (A. Silva ’81), B. Silva (R. Silva ’71). Selecţioner: Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo \uD83E\uDD29



⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)

\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF9 All-time top scorer for Portugal (106 goals)

\uD83D\uDC55 First player to appear at 5 EURO final tournaments

\uD83D\uDC4F First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1