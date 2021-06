Câți spectatori au fost pe Arena Națională la primul meci găzduit de București la Euro 2020: Situația epidemiologică transmisă de FRF

9082 de spectatori pe Arena Națională



"Dintre cei 9082 de spectatori din tribune, 76% au primit brățările de acces pe baza actelor medicale care dovedeau vaccinarea cu schemă completă, trecerea prin boală în ultimele 90 de zile sau un test RT-PCR negativ din ultimele 72 de ore.



Ultimele două situații au fost extrem de rare, principala cale de imunizare fiind vaccinarea.

Personalul care a organizat meciul și cel care a asigurat serviciile pentru spectatori a fost de asemenea verificat:de persoane erau imunizate prin vaccinare sau trecere prin boală, iarau fost testate rapid – zero cazuri pozitive", transmitepe

Ce meciuri găzduiește Arena Națională



Arena Națională găzduiește patru meciuri de la Euro 2020 - trei în cadrul Grupei C, plus o optime de finală. Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord joacă pe Arena Națională, pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A,B sau C, se va disputa pe 28 iunie, tot pe Arena Națională.





13 iunie, Austria - Macedonia de Nord 3-1

17 iunie, Ucraina - Macedonia de Nord (16:00)

21 iunie, Ucraina - Austria (19:00)

Optimi de finală: 1F - 3A/B/C (22:00).









Cât a costat Arena Națională

Arena Națională a fost inaugurată pe 6 septembrie 2011 (România vs Franța, 0-0) și a costat 234 de millioane de euro. Aici evoluează echipa națională a României, dar și unele echipe de club (FCSB, Dinamo). A găzduit, de asemenea, și mai multe concerte: Red Hot Chili Peppers (2012), Depeche Mode (2013), Metallica (2019) și Ed Sheeran (2019).

Date tehnice: