Scandal la nivel diplomatic între Grecia și Macedonia de Nord după meciul de pe Arena Națională

Ministrul grec de externe Nikos Dendias a trimis, duminică, o scrisoare omologului său nord-macedonean, Bujar Osmani, solicitând echipei de fotbal să respecte acordul de la Prespa, prin care s-a schimbat numele acestei foste republici iugoslave, informează marca.com, care citează agenţia EFE.În scrisoare, Dendias a subliniat că, pentru a pune în aplicare pe deplin acordul, care a încheiat un sfert de secol de dispute între Atena şi Skopje, echipa Macedoniei de Nord nu poate juca la Campionatul European sub, deoarece ar trebui utilizat altul, care să corespundă numelui oficial, cum ar fi NM (Macedonia de Nord) sau RNM (Republica Macedonia de Nord).În plus, ministrul a solicitat intervenţia lui Osmani pentru ca numele federaţiei de fotbal(FFM - Federaţia de Fotbal din Macedonia), care duminică, la Bucureşti, a jucat primul meci din istoria sa într-o fază finală a Campionatului European.De asemenea, ministrul grec al sporturilor, Lefteris Avgenakis, a trimis, sâmbătă, o altă scrisoare preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, cerându-i să intervină din acelaşi motiv, potrivit News.ro., cu scorul de 1-3, de selecţionata Austriei, într-un meci din grupa C a Euro-2020.A fost primul meci pe care Arena Națională l-a găzduit la turneul final al Campionatului European de fotbal.