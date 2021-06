Euro 2020: Austria, victorie în primul meci disputat pe Arena Națională din București (3-1 vs Macedonia de Nord)

Austria: Bachmann – Lainer, Dragovic (Lienhart ’46), Hinteregger, Ulmer – Baumgartner (Gregoritsch ’58), Laimer (Baumgartlinger ’90), X. Schlager (Ilsanker ‘90+4), Alaba – Babitzer – Kalajdzic (Arnautovic ’59). Selecţioner: Franco Foda

Macedonia de Nord: Dimitrievski – Nikolov (Bejtulai ’64), Ristovski, Velkovski, Musliu (Ristovski ’86), Aliosko – Bardi (Trickovski ’82), Ademi, Elmas – Pandev, Trajkovski (Kostadinov ’63). Selecţioner: Igor Angelovski.

Partida a fost arbitrată de suedezul Andreas Ekberg.

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 Austria claim their first ever EURO win; Gregoritsch nets 700th goal in finals history ✅

\uD83C\uDDF2\uD83C\uDDF0 Goran Pandev nets first ever major finals goal for North Macedonia on their debut#EURO2020