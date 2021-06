FOTO VIDEO Momente șocante la Euro 2020: Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren / Anunțul UEFA: Starea sa a fost stabilizată la spital

Update 21:40: Gary Lewin, fost medic al echipei Arsenal și al naționalei Angliei, a explicat de ce intervenția medicilor de la Copenhaga a fost una excelentă:

"În astfel de situații, medicii trebuie să urmeze ceea ce noi numim "planul de urgență". Fiecare echipă are un astfel de plan, care se schimbă în funcție de stadion. Medicii l-au stabilizat pe teren, acesta era primul pas și cel mai important. Poza cu el pe targă, având un tub de oxigen în gură, ne indică faptul că intervenția echipei a fost rapidă și eficientă. Este incredibil și modul în care colegii săi au făcut un scut uman în jurul medicilor, de-a dreptul incredibil. Tot ce mai pot spune este că medicii au făcut o treabă extraordinară", a spus Lewin, pentru BBC.

În vârstă de 29 de ani (e născut pe 14 februarie 1992), Christian Dannemann Eriksen are 1.82 metri și este un mijlocaș ofensiv legitimat la Inter Milano.

De-a lungul carierei a evoluat pentru Ajax (2010-2013), Tottenham (2013-2020) și Inter Milano (2020 - prezent). A îmbrăcat de 108 ori tricoul naționalei daneze și a reușit 36 de goluri.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.