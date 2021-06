Euro 2020: Regulile anunțate de Jandarmerie pentru accesul pe Arena Naţională, la meciul Austria - Macedonia de Nord

Suporterii vor avea acces duminică începând cu ora 16.00 pe Arena Naţională, la meciul Austria- Macedonia de Nord de la Euro 2020, pe baza biletelor şi a brăţărilor de acces care confirmă respectarea regulilor sanitare anti-COVID, a transmis sâmbătă Jandarmeria București. Instituția precizează că pentru accesul pe stadion sunt obligatorii și biletul, și brățara.

De asemenea, suporterii trebuie să aibă la ei şi actele de identitate cu care şi-au rezervat biletul.

La partida care începe la ora 19.00 sunt interzise afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă şi introducerea de băuturi alcoolice, materiale pirotehnice sau alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă, avertizează Jandarmeria București. Jandarmii le recomandă suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică ce ar putea duce la violențe.

O altă recomandare este evitarea deplasării în grupuri mari către sau de la stadion.

Înainte de a intra pe Arena Națională, suporterii vor fi supuşi unui control corporal preventiv din partea agenților de pază ai firmei de securitate contractată de către organizator, pentru a evita introducerea pe stadion a unor materiale sau obiecte ce pot pune în pericol siguranţa spectatorilor.

Aproximativ 2.000 de jandarmi, poliţişti şi pompieri vor fi mobilizați în imediata apropiere a Arenei Naţionale, precum şi pe traseele de deplasare a suporterilor.

În Centrul Vechi, Jandarmeria, Poliţia şi pompierii vor acţiona "în sistem integrat", iar în dispozitivul de ordine publică se vor afla jandarmi vorbitori de limba engleză pentru a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipelor. Aceştia vor fi sprijiniţi de câte cinci ofiţeri de poliţie din Austria şi Macedonia de Nord, care au misiunea de a facilita dialogul şi transmiterea principalelor mesaje ale autorităţilor române, mai spune Jandarmeria.

Bucureștiul va găzdui patru meciuri de la Euro 2020, trei în cadrul Grupei C, plus o optime de finală. Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord vor juca în grupă pe Arena Națională, pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A,B sau C, se va disputa pe 28 iunie, tot pe Arena Națională.

