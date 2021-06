Euro 2020: Belgia - Rusia, duelul zilei (programul complet)

Țara Galilor - Elveția (de la ora 16:00)



Una dintre revelațiile Euro 2016, atunci când a ajuns până în semifinale, Țara Galilor începe turneul final al campionatului european împotriva Elveției.



Meciul este al doilea al grupei A, din care mai face parte Italia și Turcia. Baku, capitala Azebaidjanului, va gzădui confruntarea care va începe la ora 16:00.



Echipe probabile



Țara Galilor: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson, Bale



Elveția: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović

Danemarca - Finlanda (de la ora 19:00)



Primul meci al grupei B, Danemca - Finlanda, se joacă de la ora 19:00, pe stadionul Parken din Copanhaga.



Danemarca nu a mai pierdut acasă împotriva Finlandei de nu mai puțin de 21 de jocuri, fiind la a noua campanie a lor la Euro.



Pentru Finlanda, este primul turneu final al unui campionat european la care naționala de fotbal participă.



Echipe probabile



Danemcarca: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite



Finlanda: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo



