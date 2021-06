LiveBLOG Turcia vs Italia 0-0 (Rep. I) - Ocazie după ocazie la poarta lui Cakir

\uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF7\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 Insigne goes close! Who's on top in Rome?#EURO2020 pic.twitter.com/olw7V9XQP1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Echipele de start:

Italia (4-3-3): Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne. Selecționer: Roberto Mancini

Turcia (4-1-4-1): Cakir - Celik, Demiral, Soyuncu, Meras - Youkuslu - Karaman, Tufan, Calhanoglu, Yazici - Yilmaz. Selecționer: Senol Gunes.

Meciul va fi arbitrat de olandezul Danny Makkelie, ajutat de asistenţii Hessel Steegstra şi Jan de Vries. Franţuzoaica Stephanie Frappart va fi arbitru de rezervă, iar olandezul Kevin Blom va fi asistent VAR. În camera VAR se vor mai afla olandezul Pol van Boekel şi germanii Christian Gittelman şi Bastian Dankert.

Din Grupa A mai fac parte Elveția și Țara Galilor. Cele două se vor întâlni sâmbătă, de la ora 16:00, pe Stadionul Olimpic din Baku (Azerbaidjan).

De știut: Statistica este de partea Italiei: are 7 victorii în 10 partide disputate cu Turcia. Trei meciuri s-au încheiat la egalitate (inclusiv ultimele două partide).





Squadra Azzurra este neînvinsă în ultimele 27 de meciuri (22 de victorii, 5 remize). De cealaltă parte, Turcia a înregistrat 14 victorii, 10 remize și 3 înfrângeri.

'22 Chiellini trimite o lovitură excelentă de cap, dar Cakir plonjează spectaculos și respinge în corner, de sub bară.'21 Șutul lui Immobile este oprit de Soyuncu, italienii cer penalti, dar fundașul turc avea mâinile lipite de corp.'18 Insigne trage la colțul lung, dar nu pune suficient efect în execuție și mingea trece pe lângă poartă.'14 Șutul lui Berardi nu îi pune probleme lui Cakir.Prima ocazie i-a aparținut lui Immobile. Atacantul italian a tras pe lângă poartă.Prima minge ajunge la jumătatea terenului fiind transportată de o mașină în miniatură.Cele două imnuri sunt intonate la Roma.Imnul Euro 2020 se aude pe stadionul din Roma: Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People.Andrea Bocelli interpretează emoționant "Nessun dorma". Momente speciale pe Stadio Olimpico.