Euro 2020. Cum se bucură Bucureștiul de venirea a zeci de mii de suporteri străini: „Please excuse us for the inconvenience” sau „austriecii sunt zgârciți, ceilalți sunt săraci ca noi

Unde stau și unde se antrenează echipele care vin în București

Așteptări în Centrul Vechi: „Dacă veneau suporterii englezi altfel stătea treaba. Austriecii sunt zgârciți, iar ceilalți sunt săraci ca noi…”

Cum ajung fanii de la Aeroport Otopeni în București?

Cu trenul de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord. „Please excuse us for the inconvenience”

Unde au dispărut gunoaiele din zona liniilor de cale ferată? Curățenie și în Gara de Nord

Scandalul gunoaielor, căpușe, lipsa toaletelor publice- cealaltă față a Capitalei la Euro 2020

Bucureștiul va găzdui patru meciuri de la Euro 2020, trei în cadrul Grupei C, plus o optime de finală. Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord vor juca în grupă pe Arena Națională, pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A,B sau C, se va disputa pe 28 iunie, tot pe Arena Națională.Fotbalul la nivel înalt se întoarce în București, după lunga perioadă a pandemiei, și va aduce cu el și câteva zeci de mii de suporteri. Un număr mare pentru aceste vremuri de restricții, dar mai puțini turiști decât ar fi trebuit să aducă un asemenea eveniment în condiții normale: aproximativ 100 de mii, cât se estima în 2019 Răzvan Mitroi, managerul de comunicare al FRF, spune că ar trebui să ne așteptăm la 50 de mii de suporteri pentru Austria, Ucraina și Macedonia de Nord la care se adaugă încă 12.500 pentru optimea de finală de la București.Toți acești oameni vor cheltui bani în București ceea ce ar trebui să fie o bucurie pentru proprietarii de restaurante, hoteluri, baruri și alți prestatori de servicii după perioada de secetă a pandemiei. Mitroi spune însă că ar trebui să ne gândim și la câștigurile pe termen lung atunci când vorbim despre avantajele aduse Capitalei de Euro 2020:„Trei stadioane absolut noi în București, pe locul unor structuri din anii ‘70. Nu înseamnă doar meciuri importante, internaționale, care pot fi atrase, ci faptul că se creează programe adiacente de atragere a copiilor, a tinerilor către fotbal.Apoi, bucureștenii au o linie feroviară până la Otopeni, ceea ce nu era prevăzut în niciun program de guvernare. Și aș vrea să amintim aici de un program EURO 2020 de care s-a vorbit prea puțin, și anume construirea a 400 de terenuri de sport în toată țara. Și acest lucru se întâmplă la această oră. Este o investiție a statului, derulată prin CNI. Încă un proiect impresionant marca EURO 2020.”, a explicat pentru HotNews.ro Răzvan MitroiApropo de stadioanele noi, investiția în acestea, plus cele în trenul de la Otopeni și în Aeroportul Băneasa au costat 200 de milioane de euro - bani alocați de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții.Arena Națională. FOTO: Daniel Mihăilescu/ AFP/ ProfimediaÎn ceea ce privește stadioanele și hotelurile, echipele care vin la București s-au organizat astfel: Austria va folosi ca teren de antrenament stadionul Arcul de Triumf și se va caza la Hotel Sheraton. Austria nu și-a stabilit baza de cantonament la București.Și echipele din optimi, care vor juca la București, vor folosi stadionul Arcul de Triumf pentru antrenamentele de dinaintea meciului din 28 iunie. Cele două echipe din optimi vor fi cazate la Athénée Palace Hilton și cealaltă la Hotel Sheraton.Ucraina și-a stabilit baza de cantonament la Complexul hotelier CARO, iar ca teren de antrenament a închiriat stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari. Macedonia de Nord a optat pentru cantonament la București, cu cazare la hotel JW Marriott și antrenamente pe Stadionul Steaua.Pentru fanii EURO 2020 care n-au prins bilete va exista un fan zone în Piața Constituției. Zona dedicată fanilor va fi deschisă publicului în fiecare zi, timp de o lună (pe toată perioada campionatului) și va fi amplasată în fața Palatului Parlamentului și pe Bulevardului Unirii (tronsonul cu fântâni, cuprins între Piața Unirii și Piața Constituției).Intrarea va fi liberă, după cum a anunțat frf.ro, și sunt programate mai multe evenimente culturale și artistice, concerte și diferite show-uri, dar și zone de food & drink.Toate partidele de la Campionatul European vor putea fi urmărite live pe ecranul imens ce va fi amplasat aici, plus marea finală a turneului. Pandemia a dat totuși multe planuri peste cap:„Biletele erau vândute până la 80-90% din capacitate și UEFA a trebuit să returneze bilete până să ajungă la 25% capacitate ocupată. Era prevăzut cel mai mare festival stradal făcut vreodată în București, 30 de zile pe tot Bulevardul Unirii și Piața Constituției. S-a anulat, și astfel a dispărut bucuria suporterului de pe stradă. A rămas cea de pe stadion, pentru puțini dintre ei.”Chiar și așa pentru organizarea întregului eveniment din capitală (fiind aici inclus și fan zone-ul din Piața Constituției), Primăria a alocat un buget de 14 milioane de lei.În afară de fan zone, un alt teren de distracție pentru suporterii veniți la București va fi Centrul Vechi, numit și bulina roșie de pe harta riscului seismic din București - aici aflându-se cele mai multe clădiri care, în caz de cutremur, riscă să se prăbușească.Dar „bulina roșie” este și kilometrul zero al distracției… sau cel puțin așa era în trecut. Pandemia a băgat în faliment multe localuri de aici, altele sunt în paragină și câteva sunt în lucrări de consolidare și renovare.În paragină e și pavajul de aici, cu gropi, dale care lipsă sau pe care faci echilibristică - să sperăm că suporterii sau jucătorii nu-și vor accidenta gleznele pe aici.Per ansamblu, peisajul din Centrul Vechi e destul de dezolant. Iar EURO 2020 nu va putea face minuni din acest punct de vedere.Andrei este chelner de trei ani la o terasă din Centrul Vechi și nu crede că va câștiga mai mulți bani din tips pe perioada campionatului: „Dacă veneau suporterii englezi, altfel stătea treaba, dar așa nu cred că o să mă îmbogățesc. Austriecii sunt zgârciți, iar ceilalți sunt săraci ca noi….”Dana, chelneriță în Centru Vechi „de când se știe”, e ceva mai optimistă: o să fie mai multe bacșișuri, dar și mai mult de muncă. „Și ăștia-s și mai pretențioși ca românii, tre’ să stai mai mult după ei, să-i bibilești”.Puse lucrurile în balanță, Dana spune că tot p-acolo o să fie cu bacșișurile, poate un pic mai bine „ca în pandemie”.Dar încă e pandemie în București, iar în momentul de față terasele au voie să funcționeze până la ora 24, iar petrecerile private au voie până la ora 2. E și acesta un aspect de care vor trebui să țină seama suporterii străini, tentați poate să o facă lată după victoria/calificarea echipei lor favorite.Am întrebat un polițist local, care făcea ronduri pe lângă mingea EURO 2020 din fața Băncii Naționale, dacă se așteaptă ca suporterii să facă scandal în zilele de meci. Polițistul mi-a mărturisit că nu crede acest lucru: „I-a liniștit pandemia pe toți. Nimeni nu mai are chef de scandal.”M-aș grăbi totuși dacă i-aș da dreptate. Cine știe ce focuri mocnite de abia așteaptă să reizbucnească în microbiști după un an și jumătate de stat departe de stadion În ceea ce privește transportul public, fanii echipelor care vin în București pot ajunge în oraș și cu o linie specială de autobuz 700, pe care au gratuitate.Pentru deplasarea suporterilor de la aeroport direct către „Arena Națională” la meciurile din cadrul Campionatului a fost înființată linia expres 700. Aceasta va funcționa între Piaţa Iancului şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă.De asemenea, pentru suporterii care doresc să viziteze centrul Capitalei, au fost suplimentate șase linii de transport: linia expres 783, liniile de autobuz 104 și 123, liniile de troleibuz 86 și 90 și linia de tramvai 40.Astfel, turiștii sosiți la Aeroportul Henri Coandă pot utiliza, pe lângă linia expres 783, și cursa feroviară de la Aeroport la Gara de Nord.Suporterii care aterizează pe Aeroportul Otopeni nu prea au cum să se încurce prea mult chiar de la început. Pe lângă faptul că aeroportul nu e foarte mare, iar oricum semnele și mesajele sunt dublate și-n engleză, terminalul sosiri are o zonă de așteptare la ieșire foarte mică, iar drept în fața sa se află și gara de unde pot lua trenul direct către Gara de Nord - nu e ca și cum ar putea cineva s-o rateze.La ieșirea din terminal există și un punct de informare spectatori, cu însemnele competiției (joi după amiază nu era nimeni acolo, totuși), iar mesajele din gară și informațiile de pe panourile electronice sunt dublate și în limba engleză, inclusiv anunțurile de la stația de amplificare.De la aeroport la Gara de Nord circulă trenuri din 40 în 40 de minute, iar o călătorie durează cam 35 de minute, cu două opriri pe traseu - Po Patinoar și Mogoșoaia.Toate trenurile pe care le-am monitorizat joi după-amiaza, inclusiv cele cu care am circulat - au avut mici întârzieri de 1-2 sau maxim 3 minute. La fiecare sosire în gara de la Aeroport din boxe se auzeau, în română și în engleză, informații despre tren și scuzele de rigoare pentru întârziere. „Please excuse us for the inconvenience”.Trenurile sunt curate și în general călătoria e plăcută, fără hurducături, chiar dacă pe alocuri viteza de deplasare scade simțitor. Am remarcat totuși, pe drumul spre Gara de Nord, că în zona liniilor de la Giulești-Basarab-Gara de Nord parcă e mai curat ca niciodată, fără grămezile de gunoaie printre șine sau pe la margine prin vegetație.În Gara de Nord totul arăta destul de curat, dincolo de aspectul învechit și dezordonat al locului în sine. Peste tot pe deasupra peroanelor și coridoarelor sunt agățate bannere cu EURO 2020 în care suporterii sunt invitați să descarce aplicația oficială pentru mobil, acolo unde pot beneficia de mai multe informații, inclusiv de transportul gratuit în baza biletelor.Și la Gara de Nord există un punct de informare pentru spectatori, branduit în culorile EURO 2020, dar, precum și la Aeroport, joi după-amiaza nu era nimeni acolo. În față, la coloane, pe ghereta STB scrie mare cu litere de-o șchioapă: „Bus Tickets”În luna aprilie, Nicușor Dan declara că „Bucureştiul va fi o gazdă primitoare, atât pentru sportivi, cât şi pentru spectatori”. Însă, abia înainte cu cinci zile înainte de primul eveniment EURO 2020 din Capitală a fost demarată campania de dezinsecție și deratizare.Până acum orașul se confrunta deja cu o invazie de căpușe . Mai multe parcuri din București (Herăstrău și Cișmigiu, de exemplu, acesta din urmă aflându-se fix în mijlocul Bucureștiului) au rămas neîngrijite și au fost năpădite de buruieni, arătând într-un mod dezolant și departe de felul în care sunt întreținute spațiile verzi din alte orașe europene.Pe ultima sută de metri, s-a încercat pe ici pe colo să se mai îmbunățească imaginea (de pildă, s-a cosit iarba în Cișmigiu).Mai mult, suporterii care vor căuta o toaletă publică în oraș vor avea o surpriză, pentru că din cele 500 de toalete publice pe care le avea până acum Bucureștiul, Primăria Generală a decis să reducă numărul la 128, din motive financiare, și să paseze problema la primăriile de sector.Dintre cele rămase, 110 sunt toalete ecologice din plastic și doar 18, cu spălare automată. În plus, de zile bune, Sectorul 1 este plin de gunoaie din cauza disputei dintre Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, și firma de salubrizare.Astfel o foarte mare zonă centrală a capitalei este îngropată în gunoaie, cu doar câteva zile înainte de primele meciuri de la EURO.Amuzant este că UEFA recomandă suporterilor care vin la București să viziteze Calea Victoriei, Ateneul Român sau Muzeul Național de Artă al României, deoarece sunt printre „cele mai #instagramabile locuri”.Din păcate pentru conturile lor de Instagram, toate se află în Sectorul 1, deci s-ar putea să aibă parte de niște surprize cum numai românii sunt capabili să le facă străinilor.Dar nu e singura recomandare amuzantă care vine de la UEFA: suporterii sunt încurajați să exploreze Bucureștiul pe bicicletă, asta deși nu există piste de biciclete în București în adevăratul sens al cuvântului, singura mai de Doamne ajută fiind tot pe Calea Victoriei.În rest, suporterii care se vor aventura cu biciclete prin București vor trebui să facă slalom fie printre pietoni și mașinile parcate aiurea pe trotuare, fie printre mașinile din trafic.Despre ce are deosebit Bucureștiul în comparație cu celelalte orașe care găzduiesc EURO 2020, Răzvan Mitroi spune:„Nu trebuie să aibă ceva deosebit. Important este că oferă aceleași condiții și standarde precum celelalte zece orașe gazdă. Și vorbim de Londra, St. Petersburg, Munchen sau Roma. Bucureștiul nu este cu nimic mai prejos, poate organiza mari competiții de la egal la egal cu aceste mari orașe.Amintesc doar că recunoașterea capacităților organizatorice ale Bucureștiului a fost deja marcată prin acordarea tragerilor la sorți din noiembrie 2019. Este cel mai mare eveniment non-sportiv al EURO 2020 și Bucureștiul a câștigat în „finala” cu Munchen.”În 2019 era estimat că turiștii străini care vor veni la meciurile EURO 2020 din București vor cheltui 100 de milioane de euro. Estimările mai recente sunt mult mai pesimiste, de doar 3,5 milioane de euro.În schimb, Răzvan Mitroi ne spune: „Nu există estimări serioase despre partea financiară a găzduirii înainte să înceapă competiția. În câteva luni vom vorbi de raportări reale.”