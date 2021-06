Rapid București n-are jucători, antrenor și buget de Liga 1? sau Care ești, bă, ăla care ne mănâncă fript

Rapid din Giulești

Rapidul București în LIGA 1 un lucru simplu trebuie să arate. Că este Rapidul București dintotdeauna. Omorât dinozauri ca Steaua, distrus psihice ca CFR Cluj. Să n-aibă somn ăștia din cauza Rapidului.Pentru asta nu-ți trebuie buget uriaș. Nu trebuie să ne luăm după megalomanul Becali. Nu. Noi trebuie să ne privim la cine suntem. Suntem niște oameni care renaștem din cenușă.De unde vine Iosif, antrenorul? Nimeni nu știe. Dar, uite-l, este antrenorul ideal. Am băgat tot soiul de fițe în fruntea echipei, Alexe săracul, este ultima fiță. Nu s-a potrivit. Că n-a pus niciodată urechea pe șină, să audă cum sună trenul. Era parașutat ca somonul peste capere.Uite-l pe Iosif. A venit, ne-am calificat. Îndemnul lui este simplu: "Hai, băieți, hai, pe ei, pe mama lor!". Este îndemn curat. Iar jucătorul dacă nu-i maimuțoi îl înțelege, îl bucură. Cineva, un om, nu o industrie, se bazează pe el.Este tot ce ne trebuie într-un campionat de fumuri. Un campionat de silicoane umflate cu gura mare. Uite-l pe Becali, cine se înțelege cu el? Nimeni. Are nevoie de slugi. Uite CFR Cluj. Caz de minte de copil. Să-l dai tu pe Bursuc afară că ți-o zice pe față? Totalitarisme de 2 parale.Noi suntem Rapidul. Avem nevoie de miracolul Iosif, un om venit din neant, sau mai bine zis din subconștientul Rapid-ul. Era acolo, nu vezi cu adevărat omul, dacă n-ai încredere în el. Tot ce avem nevoie acum? Avem nevoie de fenomenul Mihai Iosif. De ce-l hărțuim cu tot felul de angajamente cu antrenori veniți din lună? La Rapid ACUM nu prind fițele! Și nici Lucești, și nici Șumudici-arici.N-avem cică jucători. Dar de ce n-avem, domle? Că n-avem buget. Dar ăștia care sunt ce au? Da, trebuie luați încă jucători. Dar nu distrugem oare cu limbarița ce avem? Zilnic acești jucători aud: trebuie alt Lot, trebuie schimbați. Cine mai are chef de antrenament dacă aude o asemenea amenințare permanentă? Da, vânați jucători noi, dar nu mai omorâți creierii acestor oameni care sunt la Rapid și ne-au băgat în Liga 1. Nu mai veniți cu schizofrenia eficienței. Și nici cu urletul rezultatelor mari.Nu suntem echipă de Cupele Europene. Nu suntem de campioană. Clar. Dar ce vrem? Vrem bani? Bun. Căutăm sponsori care să se potrivească filosofiei noastre de Rapid București.Care este filosofia? Nu este filosofia săracului ajuns la Mall cu primul salariu. Îl va da pe șpriț. Săracul nu e cumpătat când i se dau o dată bani mulți pe mână. Nu.Filosofia noastră este măsura. Echilibrul. Nu putem sări peste umbra noastră, de club al Potcoavei, care păstrează victoria în tribune și scuipă răul pe la peluza lipsă. Nu putem deveni Bayern peste noapte. dar putem fi Rapid București.Cea mai mișto poveste din fotbalul ăsta nenorocit, cenușiu. Nu ne luăm după megalomanii de tip Becali, nu intrăm în certuri falimentare ca Dinamo. Nu suntem o stea care vine și trece prin Liga 1 ca Astra Giurgiu și altele ca ea. Nu. Noi suntem Rapid București. Și avem istorie. Dar mai ales avem prezent și viitor. Sunt vremuri noi în 2021. Lumea o fi fomistă, dar caută echilibru. Caută să zică cu admirație: uite, bă, ăștia au altceva în căpățâni. Ai rang, nu rangă.Uite, ai dracului rapidiști, ce resurse au, ce identitate au, ce forță au. Cu ce au cumpărat toate astea? Cum cu ce? Rapid București se regăsește în Liga 1. După ce a trecut prin Valea Plângerii ani de zile. Cu această Vale a Plângerii trebuie să ne arătăm. Din ea trebuie să-nțelegem ceva.Rapidul trebuie să trăiască o mie de ani în Liga 1. Asta-i filosofia. E nevoie de respirație lungă, nu de fuguța unui sprinter. Avem bani de jucători de la anul viitor dacă ținem frâu demențelor. Rapidul e cafea turcească, la nisip. Se savurează. Nu e 3 în unu.Nu distrugeți Rapidul ca pe Pancu. Găsiți miracolul în Rapid, ca pe Iosif. Filosofia asta aduce bani.