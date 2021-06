Chiar dacă nu a fost prezentă la Campionatul Mondial din 2018, Italia pare că a redevenit o forță a fotbalului european. Naționala pregătită de Roberto Mancini a ajuns la opt victorii consecutive după ce s-a impus în amicalul cu Cehia, scor 4-0.

Golurile au fost înscrise de Immobile ('23), Barella ('42), Insigne ('66) şi Berardi ('73).





La Campionatul European, Italia se află în Grupa A, alături de Turcia, Elveţia şi Ţara Galilor.

Spania vs Portugalia 0-0Kosovo vs Malta 2-1Macedonia de Nord vs Kazakhstan 4-0Ungaria vs Cipru 1-0Insulele Feroe vs Islanda 0-1Slovenia vs Gibraltar 6-0.