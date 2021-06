Carlos Tevez și-a anunțat plecarea de la Boca Juniors: "Sângele meu va fi întotdeauna albastru și galben"

Ajuns la 37 de ani, Carlos Tevez şi-a anunţat, vineri, plecarea de la Boca Juniors pentru a treia oară.

Atacantul argentinian a declarat că aceasta este cea mai grea decizie pe care a luat-o în viaţa sa.

Format la club, Tevez a plecat în Europa şi a jucat la Manchester United, Manchester City şi Juventus Torino, însă a revenit în perioada 2015 - 2017. Apoi a plecat în China, iar în 2018 a revenit la Boca.

Cu Boca Juniors, "Apaşul" a câştigat de cinci ori campionatul Argentinei şi Copa Libertadores în 2003, informează News.ro.

Pueblo xeneixe no tengo palabras para agradecer tanto cariño, no sé si lo merezca, pero lo q si se es q mi sangre no en roja, mi sangre siempre va hacer azul y amarilla !!! \uD83D\uDC99\uD83D\uDC9B\uD83D\uDC99

Hasta pronto pic.twitter.com/qXyK5SkfE0