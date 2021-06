CE Under 21: Portugalia și Germania s-au calificat în finală

Germania a trecut, tot joi, la Szekesfehervar (Ungaria), cu scorul de 2-1, de formaţia Olandei. Au marcat Wirtz '1, '8, respectiv Schuurs '67.

Germanii au fost campioni în 2009 şi 2017 şi au mai jucat o finală, în 2019.

România a fost prezentă la turneul final, dar a fost eliminată în faza grupelor, care a avut loc la finalul lunii martie. "Tricolorii mici" au strâns cinci puncte, la fel ca Olanda şi Germania. Din Grupa A a mai făcut parte una dintre gazde, Ungaria, care nu a obţinut niciun punct, informează News.ro.

