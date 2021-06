Chiar dacă rezultatele obținute în acest sezon nu au fost cele mai bune, Roland Koeman va rămâne antrenorul echipei FC Barcelona, a precizat, joi, conducerea grupării catalane, potrivit marca.com.









Sergio Aguero, Eric Garcia şi Emerson Royal. Confirmarea lui Koeman pe banca catalanilor ar trebui să grăbească transferul jucătorilor batavi Memphis Depay şi Georginio Wijnaldum. Barca a fost deja foarte activă pe piaţa transferurilor cu sosirile lui

​"Ronald Koeman va continua să fie antrenorul principal al FC Barcelona şi în sezonul viitor. După o perioadă de reflecţie, am decis să continuăm contractul pe care îl are Koeman.Suntem foarte mulţumiţi de discuţiile pe care le-am avut. Au fost discuţii sincere, iar comportamentul antrenorului a fost impecabil. Am găsit soluţii la orice uşoară divergenţă. Ne-am gândit la ce este mai bine pentru Barcelona şi suntem cu toţii bucuroşi să facem acest anunţ",